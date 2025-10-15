https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566854.html
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов
2025-10-15T21:36+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов в РФ. "Насколько я понимаю, все-таки у нас сократилось в этом году производство зерноуборочных комбайнов и тракторов для сельского хозяйства. У нас кто-то есть из Минпромторга?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. После вопроса главы государства в разговор вмешался первый вице-премьер России Денис Мантуров.
