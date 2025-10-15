Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566854.html
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов
Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов в РФ. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:36+0300
2025-10-15T21:36+0300
россия
бизнес
рф
владимир путин
денис мантуров
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863566531_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b27ce7bd03f467858236dd7e7e334139.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов в РФ. "Насколько я понимаю, все-таки у нас сократилось в этом году производство зерноуборочных комбайнов и тракторов для сельского хозяйства. У нас кто-то есть из Минпромторга?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. После вопроса главы государства в разговор вмешался первый вице-премьер России Денис Мантуров.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863564986.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863566531_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb2e8ca44e86d341a779f30897db9278.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, владимир путин, денис мантуров, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минпромторг
21:36 15.10.2025
 
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов

Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов в РФ.
"Насколько я понимаю, все-таки у нас сократилось в этом году производство зерноуборочных комбайнов и тракторов для сельского хозяйства. У нас кто-то есть из Минпромторга?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
После вопроса главы государства в разговор вмешался первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В России собрали 132 миллиона тонн зерна
21:15
 
РОССИЯБизнесРФВладимир ПутинДенис МантуровМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала