Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов

2025-10-15T21:36+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов и тракторов в РФ. "Насколько я понимаю, все-таки у нас сократилось в этом году производство зерноуборочных комбайнов и тракторов для сельского хозяйства. У нас кто-то есть из Минпромторга?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. После вопроса главы государства в разговор вмешался первый вице-премьер России Денис Мантуров.

