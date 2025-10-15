https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567131.html

Путин попросил Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах

МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Сергея Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах РФ. "Сергей Евгеньевич, а что у нас с обеспеченностью топливом в регионах и объектами электроэнергетического хозяйства?" - спросил Путин в ходе совещания с членами правительства России.

