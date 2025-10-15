https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567276.html
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин - 15.10.2025, ПРАЙМ
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:40+0300
2025-10-15T21:40+0300
2025-10-15T21:40+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4e401e2036d146917f34621b5b06e75.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин. "Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567131.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68df93a6f98df0ecb9e383e664e550ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин
Путин призвал жестко проводить меры по подготовке к зиме