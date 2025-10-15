https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567276.html

Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин. "Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

