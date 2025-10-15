Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567276.html
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин - 15.10.2025, ПРАЙМ
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:40+0300
2025-10-15T21:40+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4e401e2036d146917f34621b5b06e75.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин. "Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567131.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68df93a6f98df0ecb9e383e664e550ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
21:40 15.10.2025
 
Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил Путин

Путин призвал жестко проводить меры по подготовке к зиме

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, нужно жестко проводить в жизнь все меры, заявил президент России Владимир Путин.
"Благодушие здесь точно неуместно, надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Путин попросил Цивилева доложить об обеспеченности топливом в регионах
21:38
 
ОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала