https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567853.html

Путин оценил урожай зерновых в России

Путин оценил урожай зерновых в России - 15.10.2025, ПРАЙМ

Путин оценил урожай зерновых в России

Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T21:45+0300

2025-10-15T21:45+0300

2025-10-15T21:45+0300

сельское хозяйство

россия

рф

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83542/21/835422121_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_12acb5dee7fda96af0f114782b5739ad.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. "Сто тридцать два миллиона тонн - это хороший результат. Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего, тех, кто на селе работает, с этим результатом. Это хороший результат", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566854.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, москва, владимир путин