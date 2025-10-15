Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил урожай зерновых в России - 15.10.2025
Путин оценил урожай зерновых в России
Путин оценил урожай зерновых в России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил урожай зерновых в России
Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:45+0300
2025-10-15T21:45+0300
сельское хозяйство
россия
рф
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/21/835422121_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_12acb5dee7fda96af0f114782b5739ad.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. "Сто тридцать два миллиона тонн - это хороший результат. Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего, тех, кто на селе работает, с этим результатом. Это хороший результат", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
рф
москва
сельское хозяйство, россия, рф, москва, владимир путин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
21:45 15.10.2025
 
Путин оценил урожай зерновых в России

Путин назвал урожай зерновых в России хорошим результатом

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ.
"Сто тридцать два миллиона тонн - это хороший результат. Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего, тех, кто на селе работает, с этим результатом. Это хороший результат", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Путин обратил внимание на сокращение производства зерноуборочных комбайнов
21:36
 
