https://1prime.ru/20251015/rossiya-863567853.html
Путин оценил урожай зерновых в России
Путин оценил урожай зерновых в России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Путин оценил урожай зерновых в России
Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T21:45+0300
2025-10-15T21:45+0300
2025-10-15T21:45+0300
сельское хозяйство
россия
рф
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/21/835422121_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_12acb5dee7fda96af0f114782b5739ad.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в РФ. "Сто тридцать два миллиона тонн - это хороший результат. Я хочу просто поздравить вас и всех, кто, главным образом, прежде всего, тех, кто на селе работает, с этим результатом. Это хороший результат", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566854.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83542/21/835422121_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_84f1f1f27bca4edf13dd02832517f9b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, москва, владимир путин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин оценил урожай зерновых в России
Путин назвал урожай зерновых в России хорошим результатом