Путин утвердил концепцию миграционной политики
2025-10-15T22:40+0300
2025-10-15T22:40+0300
2025-10-15T23:28+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы", - говорится в документе.
