https://1prime.ru/20251015/rosstat-863560877.html

Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21 процента

Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21 процента - 15.10.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21 процента

Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,21% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, сообщил в среду Росстат. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T19:05+0300

2025-10-15T19:05+0300

2025-10-15T19:05+0300

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/24/832832420_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_433212f28be74ad168ba424ad3790cdb.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,21% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, сообщил в среду Росстат. "За период с 7 по 13 октября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала месяца - 100,41%, с начала года - 104,72%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,6%. В частности, подорожали помидоры - на 5,8%, огурцы - на 4,1%, капуста - на 1,1%, картофель - на 1%, бананы - на 0,9%, свекла - на 0,3% и лук - на 0,1%. Снизились цены на яблоки - на 0,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 2,2%, мясо кур - на 0,8%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, молоко (ультрапастеризованное) и вермишель - на 0,4%, сыры, ржаной хлеб - на 0,3%, говядину, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, муку и пшеничный хлеб, гречку - на 0,2%, творог, подсолнечное масло, пшено и чай - на 0,1%. Снизились цены на сахар - на 0,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,4%, маргарин, печенье - на 0,3%, колбасы полукопченые, варено-копченые колбасы, рис - на 0,2%, свинину, сосиски, сардельки, молоко (пастеризованное), сметану, сливочное масло - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,5%, зубные пасты - на 0,4%, хозяйственное мыло, спички, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, стиральные порошки и туалетное мыло - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%. Телевизоры на неделе с 7 по 13 октября подорожали на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, смартфоны - на 0,3%. Цены на новые иностранные автомобили выросли на 0,2%, на отечественные - не изменились. Бензин за неделю прибавил в цене 0,8%, дизельное топливо - 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол - на 0,7%, лизобакт - на 0,6%, нимесулид - на 0,5%, левомеколь - на 0,1%. Снизились цены на трекрезан - на 0,5%, анальгин - на 0,3%, активированный уголь и валидол - на 0,1%.

https://1prime.ru/20251015/ekonomika-863560625.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат