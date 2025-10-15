https://1prime.ru/20251015/rst-863522489.html

Туротрасль ожидает решения по безвизовому режиму для граждан Китая

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристическая отрасль России ожидает решения вопроса о безвизовом режиме для граждан Китая в РФ до конца года, сказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В начале сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Что касается безвизового режима для граждан Китая в Россию, мы ожидаем в течение этого года решения вопроса, так как оно было анонсировано уже на высшем уровне. Сейчас идут консультации по реализации этого проекта", - сказал Горин. Он подчеркнул, что такой шаг очень важен для отрасли, так как доля китайского въездного туризма достигает 50% из всего сегмента въездного туризма в РФ. При этом он напомнил, что для китайских туристов уже действуют специальные условия въезда в РФ - электронная виза, а также безвизовые групповые поездки.

