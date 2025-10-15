https://1prime.ru/20251015/rst-863522489.html
Туротрасль ожидает решения по безвизовому режиму для граждан Китая
Туротрасль ожидает решения по безвизовому режиму для граждан Китая - 15.10.2025, ПРАЙМ
Туротрасль ожидает решения по безвизовому режиму для граждан Китая
Туристическая отрасль России ожидает решения вопроса о безвизовом режиме для граждан Китая в РФ до конца года, сказал РИА Новости вице-президент Российского... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:03+0300
2025-10-15T09:03+0300
2025-10-15T09:03+0300
бизнес
туризм
россия
китай
рф
владимир путин
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристическая отрасль России ожидает решения вопроса о безвизовом режиме для граждан Китая в РФ до конца года, сказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В начале сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. "Что касается безвизового режима для граждан Китая в Россию, мы ожидаем в течение этого года решения вопроса, так как оно было анонсировано уже на высшем уровне. Сейчас идут консультации по реализации этого проекта", - сказал Горин. Он подчеркнул, что такой шаг очень важен для отрасли, так как доля китайского въездного туризма достигает 50% из всего сегмента въездного туризма в РФ. При этом он напомнил, что для китайских туристов уже действуют специальные условия въезда в РФ - электронная виза, а также безвизовые групповые поездки.
https://1prime.ru/20250928/kitay-862900480.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, китай, рф, владимир путин, российский союз туриндустрии
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии
Туротрасль ожидает решения по безвизовому режиму для граждан Китая
РСТ ожидает решения вопроса о безвизовом режиме для граждан Китая до конца года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристическая отрасль России ожидает решения вопроса о безвизовом режиме для граждан Китая в РФ до конца года, сказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
В начале сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай
с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.
"Что касается безвизового режима для граждан Китая в Россию, мы ожидаем в течение этого года решения вопроса, так как оно было анонсировано уже на высшем уровне. Сейчас идут консультации по реализации этого проекта", - сказал Горин.
Он подчеркнул, что такой шаг очень важен для отрасли, так как доля китайского въездного туризма достигает 50% из всего сегмента въездного туризма в РФ.
При этом он напомнил, что для китайских туристов уже действуют специальные условия въезда в РФ - электронная виза, а также безвизовые групповые поездки.
Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем