Ставка RUONIA 14 октября осталась на уровне 16,35%
Ставка RUONIA 14 октября осталась на уровне 16,35%
2025-10-15T14:40+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 14 октября, не изменилась и осталась на уровне 16,35%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 343,58 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
