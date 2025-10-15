https://1prime.ru/20251015/ryutte--863524571.html
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине
2025-10-15T09:36+0300
политика
мировая экономика
украина
европа
марк рютте
нато
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны. "Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО", - сказал он перед началом заседания.
украина
европа
