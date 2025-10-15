Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине - 15.10.2025, ПРАЙМ
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны. | 15.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны. "Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО", - сказал он перед началом заседания.
09:36 15.10.2025
 
Рютте ожидает новые объявления стран НАТО о военной помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по итогам заседания глав минобороны.
"Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО", - сказал он перед началом заседания.
Журналист обвинил Рютте во лжи о России
Марк РюттеНАТО
 
 
