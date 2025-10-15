https://1prime.ru/20251015/ryutte-863515704.html
Журналист обвинил Рютте во лжи о России
Журналист обвинил Рютте во лжи о России
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил генерального секретаря Марка Рютте во лжи о российской угрозе НАТО. На заседании парламентской Ассамблеи НАТО в Любляне Рютте отметил, что альянс силен настолько, что российские самолеты не представляют для него угрозы. ""Глава" НАТО и глобалист-недоумок Рютте случайно раскрывает некоторые фундаментальные вещи — "российские самолеты не представляют угрозы"<…> Итак, господин Рютте, почему тогда вся эта паника вокруг этого фантастического российского вторжения?" — выразил недоумение Боуз.В среду газета Telegraph сообщила, что в НАТО рассматриваются новые правила для облегчения перехвата российских истребителей с использованием ракет. Ранее Эстония без оснований заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. По данным Министерства обороны России, 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства и не нарушая границ других стран, что подтверждено средствами объективного контроля. На протяжении полета российские самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не пересекали воздушное пространство Эстонии. Маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря, более чем в трех километрах от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, охарактеризовал их как пустые и необоснованные.
