Британия ввела санкции против четырех российских банков

2025-10-15T15:05+0300

экономика

банки

финансы

великобритания

лондон

ЛОНДОН, 15 окт – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против еще четырех российских банков, располагающимися за пределами тридцатки крупнейших, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства. Под ограничительные меры Лондона попали "ББР Банк", Примсоцбанк, "Солид банк" и Трансстройбанк. В рейтинге российских банков по объему активов на 1 июля 2025 года они занимали 45-е место, 46-е место, 120-е место и 159-е место соответственно.

