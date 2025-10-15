https://1prime.ru/20251015/sanktsii--863549209.html
Британия ввела санкции против четырех российских банков
ЛОНДОН, 15 окт – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против еще четырех российских банков, располагающимися за пределами тридцатки крупнейших, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства. Под ограничительные меры Лондона попали "ББР Банк", Примсоцбанк, "Солид банк" и Трансстройбанк. В рейтинге российских банков по объему активов на 1 июля 2025 года они занимали 45-е место, 46-е место, 120-е место и 159-е место соответственно.
