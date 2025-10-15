Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия ввела санкции против четырех российских банков
Британия ввела санкции против четырех российских банков
ЛОНДОН, 15 окт – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против еще четырех российских банков, располагающимися за пределами тридцатки крупнейших, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства. Под ограничительные меры Лондона попали "ББР Банк", Примсоцбанк, "Солид банк" и Трансстройбанк. В рейтинге российских банков по объему активов на 1 июля 2025 года они занимали 45-е место, 46-е место, 120-е место и 159-е место соответственно.
банки, финансы, великобритания, лондон
Экономика, Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН
15:05 15.10.2025
 
© AFP / Justin Tallis Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP / Justin Tallis
ЛОНДОН, 15 окт – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против еще четырех российских банков, располагающимися за пределами тридцатки крупнейших, следует из документа, опубликованного в среду на сайте британского правительства.
Под ограничительные меры Лондона попали "ББР Банк", Примсоцбанк, "Солид банк" и Трансстройбанк.
В рейтинге российских банков по объему активов на 1 июля 2025 года они занимали 45-е место, 46-е место, 120-е место и 159-е место соответственно.
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Британия ввела санкции против Национальной системы платежных карт
