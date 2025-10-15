Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg - 15.10.2025
Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg
Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg - 15.10.2025, ПРАЙМ
Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg
Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:10+0300
2025-10-15T09:10+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
рф
москва
владимир зеленский
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает трещины, передает агентство Bloomberg. "Власюк... заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком", - говорится в сообщении агентства. Власюк также выступил с призывом к ЕС усилить экспортный контроль для европейских компаний. В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
москва
мировая экономика, россия, запад, рф, москва, владимир зеленский, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС
09:10 15.10.2025
 
Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg

Bloomberg: Власюк пожаловался на трещины в санкциях ЕС против России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает трещины, передает агентство Bloomberg.
"Власюк... заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком", - говорится в сообщении агентства.
Власюк также выступил с призывом к ЕС усилить экспортный контроль для европейских компаний.
В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2025
Зеленский ввел новые санкции против России, Китая, Казахстана и Турции
11 октября, 21:07
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЗАПАДРФМОСКВАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕС
 
 
