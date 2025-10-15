https://1prime.ru/20251015/sanktsii-863522321.html

Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg

Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg - 15.10.2025, ПРАЙМ

Украина пожаловалась на неэффективность санкций ЕС, пишет Bloomberg

Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T09:10+0300

2025-10-15T09:10+0300

2025-10-15T09:10+0300

экономика

мировая экономика

россия

запад

рф

москва

владимир зеленский

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает трещины, передает агентство Bloomberg. "Власюк... заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком", - говорится в сообщении агентства. Власюк также выступил с призывом к ЕС усилить экспортный контроль для европейских компаний. В Российской Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251011/sanktsii-863416812.html

запад

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, запад, рф, москва, владимир зеленский, владимир путин, ес