https://1prime.ru/20251015/sberbank-863515938.html

В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет

В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет

Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T03:16+0300

2025-10-15T03:16+0300

2025-10-15T03:16+0300

недвижимость

бизнес

экономика

рф

сбербанк

домклик

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863515938.jpg?1760487402

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет", – отметил он. В частности, по словам Лейпи, в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится "максимум на 4-5%", а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%. "В подобной ситуации застройщику все труднее перекладывать рост себестоимости в цену и, соответственно, в маржу. А в ряде случаев девелопер жертвует маржой, чтобы сохранить продажи", – констатировал он. При этом, как указал Лейпи, данные Сбербанка не подтверждают информацию ЦБ РФ о значительном разрыве в стоимости между жильем на первичном и вторичном рынке. "Мы общались не раз на эту тему с регулятором и считаем, что нужно менять методологию расчета разрыва, потому что нельзя сравнивать новостройку со старым советским жилфондом. Очевидно, что стоимость квадратного метра квартиры в доме 50-60-х годов постройки и "квадрата" новостройки с очень хорошей инфраструктурой, с подземным паркингом, с детсадами и школами на территории ЖК будет сильно разниться. Но такое сравнение само по себе нелогично. Мы в совместных отчетах со "СберИндексом" сопоставляем сравнимые понятия. Мы сравниваем медианную стоимость новостройки с медианной стоимостью объектов, возведенных восемь-десять лет назад. И такой разницы, какую обозначает ЦБ, не фиксируем. Стоимость новостроек и вторички различается на 7-8%", – подчеркнул он. В августе газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России написала о разрыве цен между новостройками и готовым жилье в 60%. Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, рф, сбербанк, домклик, банк россия