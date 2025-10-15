Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251015/sberbank-863515938.html
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет
Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T03:16+0300
2025-10-15T03:16+0300
недвижимость
бизнес
экономика
рф
сбербанк
домклик
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863515938.jpg?1760487402
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет", – отметил он. В частности, по словам Лейпи, в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится "максимум на 4-5%", а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%. "В подобной ситуации застройщику все труднее перекладывать рост себестоимости в цену и, соответственно, в маржу. А в ряде случаев девелопер жертвует маржой, чтобы сохранить продажи", – констатировал он. При этом, как указал Лейпи, данные Сбербанка не подтверждают информацию ЦБ РФ о значительном разрыве в стоимости между жильем на первичном и вторичном рынке. "Мы общались не раз на эту тему с регулятором и считаем, что нужно менять методологию расчета разрыва, потому что нельзя сравнивать новостройку со старым советским жилфондом. Очевидно, что стоимость квадратного метра квартиры в доме 50-60-х годов постройки и "квадрата" новостройки с очень хорошей инфраструктурой, с подземным паркингом, с детсадами и школами на территории ЖК будет сильно разниться. Но такое сравнение само по себе нелогично. Мы в совместных отчетах со "СберИндексом" сопоставляем сравнимые понятия. Мы сравниваем медианную стоимость новостройки с медианной стоимостью объектов, возведенных восемь-десять лет назад. И такой разницы, какую обозначает ЦБ, не фиксируем. Стоимость новостроек и вторички различается на 7-8%", – подчеркнул он. В августе газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России написала о разрыве цен между новостройками и готовым жилье в 60%. Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, рф, сбербанк, домклик, банк россия
Недвижимость, Бизнес, Экономика, РФ, Сбербанк, Домклик, банк Россия
03:16 15.10.2025
 
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет

Сбербанк: жилье в России в реальных ценах дешевеет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет", – отметил он.
В частности, по словам Лейпи, в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится "максимум на 4-5%", а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%.
"В подобной ситуации застройщику все труднее перекладывать рост себестоимости в цену и, соответственно, в маржу. А в ряде случаев девелопер жертвует маржой, чтобы сохранить продажи", – констатировал он.
При этом, как указал Лейпи, данные Сбербанка не подтверждают информацию ЦБ РФ о значительном разрыве в стоимости между жильем на первичном и вторичном рынке.
"Мы общались не раз на эту тему с регулятором и считаем, что нужно менять методологию расчета разрыва, потому что нельзя сравнивать новостройку со старым советским жилфондом. Очевидно, что стоимость квадратного метра квартиры в доме 50-60-х годов постройки и "квадрата" новостройки с очень хорошей инфраструктурой, с подземным паркингом, с детсадами и школами на территории ЖК будет сильно разниться. Но такое сравнение само по себе нелогично. Мы в совместных отчетах со "СберИндексом" сопоставляем сравнимые понятия. Мы сравниваем медианную стоимость новостройки с медианной стоимостью объектов, возведенных восемь-десять лет назад. И такой разницы, какую обозначает ЦБ, не фиксируем. Стоимость новостроек и вторички различается на 7-8%", – подчеркнул он.
В августе газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России написала о разрыве цен между новостройками и готовым жилье в 60%.
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесРФСбербанкДомкликбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала