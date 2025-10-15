https://1prime.ru/20251015/sberbank-863515938.html
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет
15.10.2025
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет
Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Жилье в России в реальных ценах, то есть с учетом инфляции, дешевеет, заявил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет", – отметил он.
В частности, по словам Лейпи, в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится "максимум на 4-5%", а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%.
"В подобной ситуации застройщику все труднее перекладывать рост себестоимости в цену и, соответственно, в маржу. А в ряде случаев девелопер жертвует маржой, чтобы сохранить продажи", – констатировал он.
При этом, как указал Лейпи, данные Сбербанка не подтверждают информацию ЦБ РФ о значительном разрыве в стоимости между жильем на первичном и вторичном рынке.
"Мы общались не раз на эту тему с регулятором и считаем, что нужно менять методологию расчета разрыва, потому что нельзя сравнивать новостройку со старым советским жилфондом. Очевидно, что стоимость квадратного метра квартиры в доме 50-60-х годов постройки и "квадрата" новостройки с очень хорошей инфраструктурой, с подземным паркингом, с детсадами и школами на территории ЖК будет сильно разниться. Но такое сравнение само по себе нелогично. Мы в совместных отчетах со "СберИндексом" сопоставляем сравнимые понятия. Мы сравниваем медианную стоимость новостройки с медианной стоимостью объектов, возведенных восемь-десять лет назад. И такой разницы, какую обозначает ЦБ, не фиксируем. Стоимость новостроек и вторички различается на 7-8%", – подчеркнул он.
В августе газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России написала о разрыве цен между новостройками и готовым жилье в 60%.
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
В Сбербанке рассказали, почему жилье в России дешевеет
