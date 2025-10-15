https://1prime.ru/20251015/sberbank-863516092.html

В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников

В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников - 15.10.2025, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о доходах ипотечников

МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Среднемесячный доход людей, взявших ипотеку по рыночным ставкам, составил в 2025 году 150 тысяч рублей, а выплаты по кредиту... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T03:46+0300

2025-10-15T03:46+0300

2025-10-15T03:46+0300

финансы

банки

москва

дагестан

санкт-петербург

домклик

сбербанк

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863516092.jpg?1760489207

МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Среднемесячный доход людей, взявших ипотеку по рыночным ставкам, составил в 2025 году 150 тысяч рублей, а выплаты по кредиту – 35-40 тысяч рублей в месяц, рассказал в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. Он уточнил, что на этом уровне платеж стабилизировался с середины 2024 года. "Подчеркну, речь не о медианной или средней заработной плате, а именно о доходе людей, взявших ипотеку. То есть порог входа достаточно высок – из-за высоких рыночных ставок и требований Банка России к показателю долговой нагрузки, но стоимость обслуживания долга достаточно комфортна для заемщиков. В случае с льготными программами платеж уменьшается за счет увеличения срока кредитования, в случае с рыночными программами – за счет большого первоначального взноса", – пояснил Лейпи. При этом, обратил внимание он, относительно 2023 года, когда в России начала расти ключевая ставка, а затем и стоимость ипотеки, доход ипотечников вырос примерно в два раза. По словам Лейпи, лидирует по уровню доходов ипотечных заемщиков Москва – здесь в текущем году этот показатель достиг почти 400 тысяч рублей, а ежемесячный средний платеж – чуть менее 100 тысяч рублей. Вторую и третью позиции делят Санкт-Петербург и Крым, где средний доход заемщика составляет 235-240 тысяч рублей, а платеж – 57-58 тысяч рублей. Наименьший доход ипотечников среди регионов зафиксирован в Курганской и Костромской областях, а также в Дагестане – 94-96 тысяч рублей в месяц. "Отмечу, что только в трех регионах доля платежа равна трети дохода клиента или превышает этот показатель – это Дагестан, Тыва и Кабардино-Балкария", – сообщил глава сервиса "Домклик". Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

москва

дагестан

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, дагестан, санкт-петербург, домклик, сбербанк, банк россия