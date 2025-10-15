https://1prime.ru/20251015/sberbank-863516304.html

В Сбербанке оценили шансы вкладчиков на покупку жилья в России

В Сбербанке оценили шансы вкладчиков на покупку жилья в России

2025-10-15T04:16+0300

МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Держатели банковских депозитов вряд ли массово решат вложить свои деньги в покупку жилья в России даже на фоне уменьшения ключевой ставки, сказал в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Хотелось бы в это верить, но я думаю, что так не случится", – отметил он. Глава сервиса "Домклик" напомнил, ссылаясь на информацию Агентства по страхованию вкладов, что всего лишь 1% граждан имеет депозиты свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, указал он, вкладчики, которые хранят деньги на депозитах, как правило, стремятся извлечь инвестиционный доход из накопленной суммы. "Если в прошлом году депозиты оказались выгоднее прочих инвестиционных инструментов, то в этом году, вероятнее, сложится обратная картина. Могу предположить, что граждане, открывшие депозиты с расчетом на последние 6-12 месяцев, снимут деньги и вложат их в другой инвестиционный инструмент, который даст либо сопоставимый, либо больший доход", – заявил Лейпи. Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

