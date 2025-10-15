https://1prime.ru/20251015/sberbank-863516304.html
В Сбербанке оценили шансы вкладчиков на покупку жилья в России
В Сбербанке оценили шансы вкладчиков на покупку жилья в России - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке оценили шансы вкладчиков на покупку жилья в России
МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Держатели банковских депозитов вряд ли массово решат вложить свои деньги в покупку жилья в России даже на фоне уменьшения... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T04:16+0300
2025-10-15T04:16+0300
2025-10-15T04:16+0300
финансы
банки
недвижимость
москва
домклик
сбербанк
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863516304.jpg?1760491016
МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Держатели банковских депозитов вряд ли массово решат вложить свои деньги в покупку жилья в России даже на фоне уменьшения ключевой ставки, сказал в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Хотелось бы в это верить, но я думаю, что так не случится", – отметил он.
Глава сервиса "Домклик" напомнил, ссылаясь на информацию Агентства по страхованию вкладов, что всего лишь 1% граждан имеет депозиты свыше 3 миллионов рублей.
Кроме того, указал он, вкладчики, которые хранят деньги на депозитах, как правило, стремятся извлечь инвестиционный доход из накопленной суммы.
"Если в прошлом году депозиты оказались выгоднее прочих инвестиционных инструментов, то в этом году, вероятнее, сложится обратная картина. Могу предположить, что граждане, открывшие депозиты с расчетом на последние 6-12 месяцев, снимут деньги и вложат их в другой инвестиционный инструмент, который даст либо сопоставимый, либо больший доход", – заявил Лейпи.
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, недвижимость, москва, домклик, сбербанк, агентство по страхованию вкладов
Финансы, Банки, Недвижимость, МОСКВА, Домклик, Сбербанк, Агентство по страхованию вкладов
В Сбербанке оценили шансы вкладчиков на покупку жилья в России
Владельцы банковских депозитов вряд ли вложат деньги в покупку жилья
МОСКВА, 15 окт – РИА Недвижимости. Держатели банковских депозитов вряд ли массово решат вложить свои деньги в покупку жилья в России даже на фоне уменьшения ключевой ставки, сказал в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Хотелось бы в это верить, но я думаю, что так не случится", – отметил он.
Глава сервиса "Домклик" напомнил, ссылаясь на информацию Агентства по страхованию вкладов, что всего лишь 1% граждан имеет депозиты свыше 3 миллионов рублей.
Кроме того, указал он, вкладчики, которые хранят деньги на депозитах, как правило, стремятся извлечь инвестиционный доход из накопленной суммы.
"Если в прошлом году депозиты оказались выгоднее прочих инвестиционных инструментов, то в этом году, вероятнее, сложится обратная картина. Могу предположить, что граждане, открывшие депозиты с расчетом на последние 6-12 месяцев, снимут деньги и вложат их в другой инвестиционный инструмент, который даст либо сопоставимый, либо больший доход", – заявил Лейпи.
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.