В Сбербанке рассказали о сроке жизни ипотеки на вторичное жилье

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Средний срок жизни ипотечного кредита на вторичное жилье сократился до двух с половиной лет - это в шесть раз меньше периода, на который обычно выдается заем, сообщил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Кредитные обязательства, взятые на покупку вторичного жилья, по факту погашаются в среднем в течение двух с половиной лет. За квартиры в новостройках кредитополучатели рассчитываются за почти девять лет. Почему такой разбег? Потому что на новое жилье берется льготная ипотека, воспользоваться ее возможностями граждане стараются по максимуму. Если и появляются средства на досрочное погашение, их с большей вероятностью положат на депозит и сыграют на разнице ставок", – пояснил он. При этом, по словам Лейпи, медианный срок закрытия ипотечного займа, прописанный в кредитном договоре, по первичке сейчас, как правило, равен 230-240 месяцам, а по вторичке –190 месяцам. В 2021 году Николай Васев, в то время возглавлявший "Домклик", рассказывал, что средний срок жизни ипотечного кредита в России составляет четыре с половиной года. Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

недвижимость, банки, финансы, домклик, сбербанк