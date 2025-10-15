Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке рассказали о сроке жизни ипотеки на вторичное жилье - 15.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251015/sberbank-863517064.html
В Сбербанке рассказали о сроке жизни ипотеки на вторичное жилье
В Сбербанке рассказали о сроке жизни ипотеки на вторичное жилье - 15.10.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о сроке жизни ипотеки на вторичное жилье
Средний срок жизни ипотечного кредита на вторичное жилье сократился до двух с половиной лет - это в шесть раз меньше периода, на который обычно выдается заем,... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T04:47+0300
2025-10-15T04:47+0300
недвижимость
банки
финансы
домклик
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863517064.jpg?1760492826
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Средний срок жизни ипотечного кредита на вторичное жилье сократился до двух с половиной лет - это в шесть раз меньше периода, на который обычно выдается заем, сообщил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи. "Кредитные обязательства, взятые на покупку вторичного жилья, по факту погашаются в среднем в течение двух с половиной лет. За квартиры в новостройках кредитополучатели рассчитываются за почти девять лет. Почему такой разбег? Потому что на новое жилье берется льготная ипотека, воспользоваться ее возможностями граждане стараются по максимуму. Если и появляются средства на досрочное погашение, их с большей вероятностью положат на депозит и сыграют на разнице ставок", – пояснил он. При этом, по словам Лейпи, медианный срок закрытия ипотечного займа, прописанный в кредитном договоре, по первичке сейчас, как правило, равен 230-240 месяцам, а по вторичке –190 месяцам. В 2021 году Николай Васев, в то время возглавлявший "Домклик", рассказывал, что средний срок жизни ипотечного кредита в России составляет четыре с половиной года. Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, банки, финансы, домклик, сбербанк
Недвижимость, Банки, Финансы, Домклик, Сбербанк
04:47 15.10.2025
 
В Сбербанке рассказали о сроке жизни ипотеки на вторичное жилье

Сбербанк: средний срок жизни ипотеки на вторичное жилье сократился в шесть раз

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Средний срок жизни ипотечного кредита на вторичное жилье сократился до двух с половиной лет - это в шесть раз меньше периода, на который обычно выдается заем, сообщил в интервью РИА Недвижимость директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.
"Кредитные обязательства, взятые на покупку вторичного жилья, по факту погашаются в среднем в течение двух с половиной лет. За квартиры в новостройках кредитополучатели рассчитываются за почти девять лет. Почему такой разбег? Потому что на новое жилье берется льготная ипотека, воспользоваться ее возможностями граждане стараются по максимуму. Если и появляются средства на досрочное погашение, их с большей вероятностью положат на депозит и сыграют на разнице ставок", – пояснил он.
При этом, по словам Лейпи, медианный срок закрытия ипотечного займа, прописанный в кредитном договоре, по первичке сейчас, как правило, равен 230-240 месяцам, а по вторичке –190 месяцам.
В 2021 году Николай Васев, в то время возглавлявший "Домклик", рассказывал, что средний срок жизни ипотечного кредита в России составляет четыре с половиной года.
Полностью интервью с Алексеем Лейпи читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.
 
НедвижимостьБанкиФинансыДомкликСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала