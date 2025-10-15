https://1prime.ru/20251015/serbiya--863533523.html

Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России

Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России - 15.10.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия для прогресса по членству в ЕС должна присоединиться к европейским санкциям против России. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T11:44+0300

2025-10-15T11:44+0300

2025-10-15T11:44+0300

политика

мировая экономика

россия

сербия

белград

урсула фон дер ляйен

александр вучич

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия для прогресса по членству в ЕС должна присоединиться к европейским санкциям против России. "Путь в ЕС может быть долгим и требует усилий, в том числе, реформ… Но второй пункт на этом пути - нам необходимо добиться большей согласованности в нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России. Я благодарю вас за то, что вы достигли уже 61% соответствия нашей внешней политике, но необходимо больше - мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера", - заявила она на пресс-конференции в Белграде с сербским президентом Александром Вучичем.

https://1prime.ru/20251011/serbiya-863411592.html

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сербия, белград, урсула фон дер ляйен, александр вучич, ес