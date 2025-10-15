https://1prime.ru/20251015/serbiya--863533523.html
Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России
Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия для прогресса по членству в ЕС должна присоединиться к европейским санкциям против России. | 15.10.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия для прогресса по членству в ЕС должна присоединиться к европейским санкциям против России. "Путь в ЕС может быть долгим и требует усилий, в том числе, реформ… Но второй пункт на этом пути - нам необходимо добиться большей согласованности в нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России. Я благодарю вас за то, что вы достигли уже 61% соответствия нашей внешней политике, но необходимо больше - мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера", - заявила она на пресс-конференции в Белграде с сербским президентом Александром Вучичем.
Фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям против России
