В Палестине назвали Россию важным игроком на Ближнем Востоке
2025-10-15T13:45+0300
политика
россия
общество
ближний восток
газа
израиль
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
ЖЕНЕВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке и могла бы сыграть важную роль в урегулировании палестино-израильсконо конфликта, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе. "Россия - важный игрок, она член Совета Безопасности ООН, у неё также есть интересы на Ближнем Востоке, и Россия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке. У России также хорошие отношения с Израилем, в России проживают 1,3 миллиона израильских граждан российского происхождения, поэтому Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта", - сказал он. При этом дипломат выразил опасения насчет того, "позволят ли американцы этому случиться", так как, по его мнению, они хотят "иметь монополию' в этом вопросе. В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
ближний восток
газа
израиль
