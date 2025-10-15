https://1prime.ru/20251015/shtaye-863543468.html

В Палестине назвали Россию важным игроком на Ближнем Востоке

В Палестине назвали Россию важным игроком на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке и могла бы сыграть важную роль в урегулировании палестино-израильсконо конфликта, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе. "Россия - важный игрок, она член Совета Безопасности ООН, у неё также есть интересы на Ближнем Востоке, и Россия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке. У России также хорошие отношения с Израилем, в России проживают 1,3 миллиона израильских граждан российского происхождения, поэтому Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта", - сказал он. При этом дипломат выразил опасения насчет того, "позволят ли американцы этому случиться", так как, по его мнению, они хотят "иметь монополию' в этом вопросе. В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

