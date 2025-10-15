https://1prime.ru/20251015/sikorskiy-863556857.html

В Польше подняли на смех планы Сикорского по России

Высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского по отношению к России вызвали бурное обсуждение среди читателей онлайн-журнала Gazeta.pl. 15.10.2025

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского по отношению к России вызвали бурное обсуждение среди читателей онлайн-журнала Gazeta.pl. Недавно Сикорский предложил усилить санкционные меры против России, чтобы положить конец конфликту на территории Украины. Он отметил, что всё, что нужно, — это чтобы Владимир Путин дал распоряжение генералу Валерию Герасимову об отводе войск. "Этот человек хвастлив и зациклен на себе, он использует политику для самопиара и поднятия собственного статуса", — прокомментировал один из участников обсуждения."Путин не сдастся, так как у него значительная поддержка в стране. Россияне готовы на жертвы для защиты своей родины", — написал другой участник."Сикорский — это тот идиот, который поехал с Навроцким в США и сделал знаменитое селфи перед Белым домом после того, как его не пустили внутрь", — высказался третий комментатор. "Видимо, алкоголь уже сделал своё дело", — предположил еще один пользователь. "Мир четвёртый год ищет способы завершить этот конфликт, и тут появляется Радек с 'открытием'! Оказывается, решение — просто приказ Путина Герасимову о прекращении огня. Гениально! Но как заставить Путина сделать этот шаг? Легко — просто нужны санкции. Великолепный план! Жаль, Нобелевская премия мира уже вручена", — с иронией отметил один из читателей.Со стороны России не раз звучали утверждения, что страна сможет противостоять санкционному давлению, усиливающемуся Западом на протяжении последних лет. В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать провал своих санкций против России. Западные эксперты также нередко заявляют о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин ранее говорил, что стратегия Запада — это попытка сдержать и ослабить Россию, а санкции нанесли значительный удар по глобальной экономике. По его мнению, цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

