https://1prime.ru/20251015/siluanov-863540842.html

Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей

2025-10-15T13:01+0300

2025-10-15T13:01+0300

2025-10-15T13:02+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в начале 2026 года ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "По итогам 2025 года мы ожидаем наоборот пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, но это произойдёт по нашим правилам в начале следующем года", - сказал он.

рф

2025

