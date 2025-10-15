Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей
Минфин РФ в начале 2026 года ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в начале 2026 года ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "По итогам 2025 года мы ожидаем наоборот пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, но это произойдёт по нашим правилам в начале следующем года", - сказал он.
Новости
финансы, рф, антон силуанов, фнб, госдума
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНБ, Госдума
13:01 15.10.2025 (обновлено: 13:02 15.10.2025)
 
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей

Силуанов: Минфин в начале 2026 года ждет пополнения ФНБ на 78 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в начале 2026 года ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.
"По итогам 2025 года мы ожидаем наоборот пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, но это произойдёт по нашим правилам в начале следующем года", - сказал он.
Минфин не планирует отменять "русские офшоры" в Калининграде и Приморье
