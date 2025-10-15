https://1prime.ru/20251015/siluanov-863540842.html
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей
Минфин РФ в начале 2026 года ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:01+0300
2025-10-15T13:01+0300
2025-10-15T13:02+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
фнб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ в начале 2026 года ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "По итогам 2025 года мы ожидаем наоборот пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, но это произойдёт по нашим правилам в начале следующем года", - сказал он.
https://1prime.ru/20251014/minfin-863504118.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, антон силуанов, фнб, госдума
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНБ, Госдума
Минфин ожидает пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей
Силуанов: Минфин в начале 2026 года ждет пополнения ФНБ на 78 миллиардов рублей