https://1prime.ru/20251015/siluanov-863543806.html

Силуанов рассказал, для чего используется ФНБ

Силуанов рассказал, для чего используется ФНБ - 15.10.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, для чего используется ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ) используется и как резерв безопасности бюджета, и для технологического и инфраструктурного развития, заявил министр... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:33+0300

2025-10-15T13:33+0300

2025-10-15T13:33+0300

экономика

рынок

рф

антон силуанов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) используется и как резерв безопасности бюджета, и для технологического и инфраструктурного развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Фонд национального благосостояния мы используем как резерв безопасности бюджета в случае изменения внешних цен на энергоресурсы с одной стороны, с другой стороны - мы используем его на технологическое и инфраструктурное развитие. Поэтому важно сохранить этот источник", - заявил Силуанов.

https://1prime.ru/20251015/siluanov-863540842.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, антон силуанов, госдума