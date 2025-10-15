https://1prime.ru/20251015/siluanov-863543806.html
Силуанов рассказал, для чего используется ФНБ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) используется и как резерв безопасности бюджета, и для технологического и инфраструктурного развития, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Фонд национального благосостояния мы используем как резерв безопасности бюджета в случае изменения внешних цен на энергоресурсы с одной стороны, с другой стороны - мы используем его на технологическое и инфраструктурное развитие. Поэтому важно сохранить этот источник", - заявил Силуанов.
