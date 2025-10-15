Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов объяснил укрепление рубля
Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, стало меньше импорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, стало меньше импорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться", - заявил Силуанов.
13:54 15.10.2025
 
Силуанов объяснил укрепление рубля

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, стало меньше импорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться", - заявил Силуанов.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 рублей
