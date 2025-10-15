https://1prime.ru/20251015/siluanov-863545191.html

Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от утильсбора на транспортные средства в текущем году снизятся на 40 миллиардов рублей и составят 1,1 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "Утильсбор снизится на 40 миллиардов рублей и составит 1,1 триллиона рублей по оценке текущего года", - сказал Силуанов. Он пояснил, что изменение социально-экономического прогноза привело и к изменению показателей бюджета, в первую очередь, доходов. "Ненефтегазовые доходы снизились, по нашей оценке, по текущему году на 2,3 триллиона рублей от ранее запланированного значения, и мы оцениваем ненефтегазовые доходы в сумме 27,9 триллиона рублей", - сказал Силуанов. "Что изменилось: пересчитали в меньшую сторону налог на добавленную стоимость - понятно, что динамика ВВП уменьшилась, и налог на добавленную стоимость скорректирован - налог на прибыль, ввозные и вывозные пошлины, а также поступления утильсбора", - уточнил министр. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.

