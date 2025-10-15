https://1prime.ru/20251015/siluanov-863545191.html
Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году
Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году - 15.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году
Поступления в бюджет РФ от утильсбора на транспортные средства в текущем году снизятся на 40 миллиардов рублей и составят 1,1 триллиона рублей, заявил министр... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:57+0300
2025-10-15T13:57+0300
2025-10-15T13:57+0300
экономика
бизнес
финансы
рф
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от утильсбора на транспортные средства в текущем году снизятся на 40 миллиардов рублей и составят 1,1 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "Утильсбор снизится на 40 миллиардов рублей и составит 1,1 триллиона рублей по оценке текущего года", - сказал Силуанов. Он пояснил, что изменение социально-экономического прогноза привело и к изменению показателей бюджета, в первую очередь, доходов. "Ненефтегазовые доходы снизились, по нашей оценке, по текущему году на 2,3 триллиона рублей от ранее запланированного значения, и мы оцениваем ненефтегазовые доходы в сумме 27,9 триллиона рублей", - сказал Силуанов. "Что изменилось: пересчитали в меньшую сторону налог на добавленную стоимость - понятно, что динамика ВВП уменьшилась, и налог на добавленную стоимость скорректирован - налог на прибыль, ввозные и вывозные пошлины, а также поступления утильсбора", - уточнил министр. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.
https://1prime.ru/20251014/utilsbor-863503707.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_81:0:1392:983_1920x0_80_0_0_e47fac2ee1a451500f74daa9ccf49af5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, рф, антон силуанов, госдума
Экономика, Бизнес, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году
Силуанов: поступления в бюджет от утильсбора снизятся на 40 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поступления в бюджет РФ от утильсбора на транспортные средства в текущем году снизятся на 40 миллиардов рублей и составят 1,1 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.
"Утильсбор снизится на 40 миллиардов рублей и составит 1,1 триллиона рублей по оценке текущего года", - сказал Силуанов
.
Он пояснил, что изменение социально-экономического прогноза привело и к изменению показателей бюджета, в первую очередь, доходов.
"Ненефтегазовые доходы снизились, по нашей оценке, по текущему году на 2,3 триллиона рублей от ранее запланированного значения, и мы оцениваем ненефтегазовые доходы в сумме 27,9 триллиона рублей", - сказал Силуанов.
"Что изменилось: пересчитали в меньшую сторону налог на добавленную стоимость - понятно, что динамика ВВП уменьшилась, и налог на добавленную стоимость скорректирован - налог на прибыль, ввозные и вывозные пошлины, а также поступления утильсбора", - уточнил министр.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.
Мантуров поручил перенести срок введения новых правил расчета утильсбора