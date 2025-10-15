Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о финансовой поддержке МСП - 15.10.2025
Минфин рассказал о финансовой поддержке МСП
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит важность продолжения оказания поддержки малому и среднему бизнесу, на эти цели в следующий трехлетний период заложено почти 40 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки мер малому и среднему предпринимательству, и на следующую трехлетку мы заложили почти 40 миллиардов рублей такой поддержки ", - сказал Силуанов.
финансы, россия, рф, антон силуанов, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума
Минфин рассказал о финансовой поддержке МСП

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит важность продолжения оказания поддержки малому и среднему бизнесу, на эти цели в следующий трехлетний период заложено почти 40 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки мер малому и среднему предпринимательству, и на следующую трехлетку мы заложили почти 40 миллиардов рублей такой поддержки ", - сказал Силуанов.
Силуанов оценил поступления в бюджет от утильсбора в 2025 году
