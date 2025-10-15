Минфин рассказал о финансовой поддержке МСП

https://1prime.ru/20251015/siluanov-863545843.html

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ видит важность продолжения оказания поддержки малому и среднему бизнесу, на эти цели в следующий трехлетний период заложено почти 40 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Мы действительно видим важность продолжения оказания поддержки мер малому и среднему предпринимательству, и на следующую трехлетку мы заложили почти 40 миллиардов рублей такой поддержки ", - сказал Силуанов.

