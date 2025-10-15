https://1prime.ru/20251015/siriya-863570144.html

Министр финансов Сирии рассказал о возможном сотрудничестве с Россией

ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Сирия готова предложить России огромные возможности в поддержке восстановления страны, заявил в беседе с РИА Новости сирийский министр финансов Мухаммед Барния."Имеются огромные возможности", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая направления возможной помощи со стороны Москвы в восстановлении Сирийской Арабской Республики.В среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, Россия может оказать поддержку в этом вопросе.Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.

