Сийярто на русском поблагодарил Новака за приглашение на РЭН - 15.10.2025, ПРАЙМ
Энергетика
Сийярто на русском поблагодарил Новака за приглашение на РЭН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T09:19+0300
2025-10-15T09:27+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская энергетическая неделя" и отметил важность поставок энергоресурсов из России в Венгрию, передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо за приглашение. Я очень рад", - сказал он Новаку при встрече. Сийярто указал на важность поставок энергоресурсов из России для выживания Венгрии. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
газ, россия, венгрия, александр новак, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Александр Новак, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
09:19 15.10.2025 (обновлено: 09:27 15.10.2025)
 
Сийярто на русском поблагодарил Новака за приглашение на РЭН

Сийярто поблагодарил Новака за приглашение на форум «Российская энергетическая неделя»

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская энергетическая неделя" и отметил важность поставок энергоресурсов из России в Венгрию, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо за приглашение. Я очень рад", - сказал он Новаку при встрече.
Сийярто указал на важность поставок энергоресурсов из России для выживания Венгрии.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Генсек ОПЕК планирует посетить РЭН по приглашению Путина
14 июля, 09:03
 
ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯАлександр НовакПетер СийяртоРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
