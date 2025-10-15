https://1prime.ru/20251015/siyyarto--863523458.html
Сийярто на русском поблагодарил Новака за приглашение на РЭН
2025-10-15T09:19+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
александр новак
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская энергетическая неделя" и отметил важность поставок энергоресурсов из России в Венгрию, передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо за приглашение. Я очень рад", - сказал он Новаку при встрече. Сийярто указал на важность поставок энергоресурсов из России для выживания Венгрии. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
венгрия
Новости
