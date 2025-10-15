https://1prime.ru/20251015/siyyarto--863528961.html

Сийярто назвал сумасшествием призывы Брюсселя отказаться от нефти из России

Сийярто назвал сумасшествием призывы Брюсселя отказаться от нефти из России - 15.10.2025, ПРАЙМ

Сийярто назвал сумасшествием призывы Брюсселя отказаться от нефти из России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T10:22+0300

2025-10-15T10:22+0300

2025-10-15T10:22+0300

энергетика

россия

венгрия

брюссель

будапешт

петер сийярто

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из России, это противоречит идее диверсификации. Министр напомнил, что кто требуют от Венгрии отказаться от российских поставок нефти, аргументируют это необходимостью диверсификации. "Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? …Как можно считать более безопасным один трубопровод, а не два? Это сумасшествие, это скандал. Это полнейшее отсутствие логики", - сказал он в ходе сессии РЭН. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863528305.html

венгрия

брюссель

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, брюссель, будапешт, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025