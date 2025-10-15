https://1prime.ru/20251015/siyyarto--863528961.html
Сийярто назвал сумасшествием призывы Брюсселя отказаться от нефти из России
Сийярто назвал сумасшествием призывы Брюсселя отказаться от нефти из России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто назвал сумасшествием призывы Брюсселя отказаться от нефти из России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из... | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из России, это противоречит идее диверсификации. Министр напомнил, что кто требуют от Венгрии отказаться от российских поставок нефти, аргументируют это необходимостью диверсификации. "Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? …Как можно считать более безопасным один трубопровод, а не два? Это сумасшествие, это скандал. Это полнейшее отсутствие логики", - сказал он в ходе сессии РЭН. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает "сумасшествием" призывы Брюсселя к Будапешту отказаться от энергоресурсов из России, это противоречит идее диверсификации.
Министр напомнил, что кто требуют от Венгрии отказаться от российских поставок нефти, аргументируют это необходимостью диверсификации.
"Как можно называть диверсификацией отказ от поставок из одного из источников? …Как можно считать более безопасным один трубопровод, а не два? Это сумасшествие, это скандал. Это полнейшее отсутствие логики", - сказал он в ходе сессии РЭН.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
