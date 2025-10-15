https://1prime.ru/20251015/siyyarto--863534735.html

Сийярто выразил надежду на украинское урегулирование

2025-10-15T11:45+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа. "Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он журналистам на полях РЭН. Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

2025

