Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов
Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов
2025-10-15T10:12+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брюссель пытается заставить Венгрию заменить надежных поставщиков энергоресурсов, но для Будапешта это не вопрос политики, это вопрос суверенитета, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Для нас энергоснабжение - вопрос реальности, а не идеологии или политики ... Брюссель пытается заставить нас отказаться от дешёвого и надёжного источника энергии ради более дорогого и менее надежного. Энергобезопасность нашей страны - ключевой вопрос суверенитета", - сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
