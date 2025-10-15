Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов - 15.10.2025
Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов
Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов - 15.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов
Брюссель пытается заставить Венгрию заменить надежных поставщиков энергоресурсов, но для Будапешта это не вопрос политики, это вопрос суверенитета, заявил глава | 15.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брюссель пытается заставить Венгрию заменить надежных поставщиков энергоресурсов, но для Будапешта это не вопрос политики, это вопрос суверенитета, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Для нас энергоснабжение - вопрос реальности, а не идеологии или политики ... Брюссель пытается заставить нас отказаться от дешёвого и надёжного источника энергии ради более дорогого и менее надежного. Энергобезопасность нашей страны - ключевой вопрос суверенитета", - сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
энергетика, мировая экономика, брюссель, венгрия, будапешт, петер сийярто, мид, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Мировая экономика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, МИД, Российская энергетическая неделя — 2025
10:12 15.10.2025
 
Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов

Сийярто: ЕС пытается заставить Венгрию отбросить надежный источник энергии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брюссель пытается заставить Венгрию заменить надежных поставщиков энергоресурсов, но для Будапешта это не вопрос политики, это вопрос суверенитета, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Для нас энергоснабжение - вопрос реальности, а не идеологии или политики ... Брюссель пытается заставить нас отказаться от дешёвого и надёжного источника энергии ради более дорогого и менее надежного. Энергобезопасность нашей страны - ключевой вопрос суверенитета", - сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Сийярто объяснил, зачем нужен нефтепровод между Венгрией и Сербией
09:55
 
Энергетика, Мировая экономика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, МИД, Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала