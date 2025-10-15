https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863528305.html

Сийярто обвинил ЕС в попытках надавить на Венгрию по вопросу энергоресурсов

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Брюссель пытается заставить Венгрию заменить надежных поставщиков энергоресурсов, но для Будапешта это не вопрос политики, это вопрос суверенитета, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Для нас энергоснабжение - вопрос реальности, а не идеологии или политики ... Брюссель пытается заставить нас отказаться от дешёвого и надёжного источника энергии ради более дорогого и менее надежного. Энергобезопасность нашей страны - ключевой вопрос суверенитета", - сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

