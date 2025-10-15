https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863529122.html
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто
2025-10-15T10:23+0300
энергетика
газ
венгрия
будапешт
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Венгрия никому не позволит диктовать, у кого Будапешт может приобретать энергоресурсы, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Мы (Венгрия - ред.) никогда не позволим ни одной стране оказывать давление на нас в рамках нашей энергетической безопасности. Сейчас наш энергетический комплекс безопасен", - сказал Сийярто на РЭН. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
венгрия
будапешт
