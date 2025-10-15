Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от российского газа

https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863531149.html
2025-10-15T10:47+0300
2025-10-15T10:47+0300
2025-10-15T10:47+0300
энергетика
газ
венгрия
будапешт
европа
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Если Венгрия откажется от энергоресурсов из России, цены на газ в стране тут же взлетят, этого нельзя допустить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Венгрия руководствуется национальными интересами в своей энергетической политике, самое важное для Будапешта - обеспечить энергией страну и сохранить самые низкие цены на газ в Европе, отметил министр. "Если нас вынудят изменить структуру поставок энергоресурсов, то цены на энергию в стране моментально взлетят. А мы не хотим ставить венгерские семьи в такое положение", - сказал он в ходе сессии РЭН. Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
венгрия
будапешт
европа
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Если Венгрия откажется от энергоресурсов из России, цены на газ в стране тут же взлетят, этого нельзя допустить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Венгрия
руководствуется национальными интересами в своей энергетической политике, самое важное для Будапешта
- обеспечить энергией страну и сохранить самые низкие цены на газ в Европе
, отметил министр.
"Если нас вынудят изменить структуру поставок энергоресурсов, то цены на энергию в стране моментально взлетят. А мы не хотим ставить венгерские семьи в такое положение", - сказал он в ходе сессии РЭН.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
