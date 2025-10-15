Сийярто оценил риск поставок ракет Tomahawk на Украину

https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863532980.html
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Каждый день конфликта на Украине создаёт новый риск эскалации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя риск поставки американских ракет Tomahawk на Украину. "Мы понимаем, что каждый день продолжения войны создаёт риск огромной эскалации", - сказал Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя", высказываясь о возможности поставки ракет. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
