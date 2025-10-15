Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто оценил риск поставок ракет Tomahawk на Украину - 15.10.2025
Сийярто оценил риск поставок ракет Tomahawk на Украину
2025-10-15T11:49+0300
2025-10-15T11:49+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Каждый день конфликта на Украине создаёт новый риск эскалации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя риск поставки американских ракет Tomahawk на Украину. "Мы понимаем, что каждый день продолжения войны создаёт риск огромной эскалации", - сказал Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя", высказываясь о возможности поставки ракет. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
11:49 15.10.2025
 
Сийярто оценил риск поставок ракет Tomahawk на Украину

Сийярто: каждый день конфликта на Украине создает риск эскалации

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Каждый день конфликта на Украине создаёт новый риск эскалации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя риск поставки американских ракет Tomahawk на Украину.
"Мы понимаем, что каждый день продолжения войны создаёт риск огромной эскалации", - сказал Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя", высказываясь о возможности поставки ракет.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025
Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от российского газа
