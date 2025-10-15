https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863533990.html

Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз. "Мы будем до последней возможности выступать против плана RePowerEU. Когда совещание министров энергетики соберётся в понедельник, я чётко выступлю, что так называемая "диверсификация" (отказ от российских энергоресурсов в пользу других источников - ред.) была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии", - сказал он на полях форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025

