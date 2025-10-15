https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863533990.html
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто - 15.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:47+0300
2025-10-15T11:47+0300
2025-10-15T11:47+0300
энергетика
газ
рф
петер сийярто
мид венгрии
ес
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_9ac2517b2748bbb8c7e79ec3b024473d.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз. "Мы будем до последней возможности выступать против плана RePowerEU. Когда совещание министров энергетики соберётся в понедельник, я чётко выступлю, что так называемая "диверсификация" (отказ от российских энергоресурсов в пользу других источников - ред.) была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии", - сказал он на полях форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025
https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863531149.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862677901_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_909b6540d7af5ac185f2b93eff59c540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, рф, петер сийярто, мид венгрии, ес, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, Газ, РФ, Петер Сийярто, МИД Венгрии, ЕС, Российская энергетическая неделя — 2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия выступит против запрета импорта российских энергоресурсов в ЕС
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз.
"Мы будем до последней возможности выступать против плана RePowerEU. Когда совещание министров энергетики соберётся в понедельник, я чётко выступлю, что так называемая "диверсификация" (отказ от российских энергоресурсов в пользу других источников - ред.) была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии", - сказал он на полях форума "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025
Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от российского газа