Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто - 15.10.2025
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
2025-10-15T11:47+0300
2025-10-15T11:47+0300
энергетика
газ
рф
петер сийярто
мид венгрии
ес
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз. "Мы будем до последней возможности выступать против плана RePowerEU. Когда совещание министров энергетики соберётся в понедельник, я чётко выступлю, что так называемая "диверсификация" (отказ от российских энергоресурсов в пользу других источников - ред.) была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии", - сказал он на полях форума "Российская энергетическая неделя". РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025
11:47 15.10.2025
 
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на совещании министров энергетики в предстоящий понедельник выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ в Евросоюз.
"Мы будем до последней возможности выступать против плана RePowerEU. Когда совещание министров энергетики соберётся в понедельник, я чётко выступлю, что так называемая "диверсификация" (отказ от российских энергоресурсов в пользу других источников - ред.) была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии", - сказал он на полях форума "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
