Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве

2025-10-15T11:46+0300

2025-10-15T11:46+0300

2025-10-15T11:46+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости. Сийярто добавил, что также встретится с Лихачевым и Миллером, чтобы обсудить поставки энергоресурсов. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

