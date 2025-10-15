Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве - 15.10.2025
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости. Сийярто добавил, что также встретится с Лихачевым и Миллером, чтобы обсудить поставки энергоресурсов. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
11:46 15.10.2025
 
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве

Сийярто планирует встретиться в Москве с Новаком, Лихачевым и Миллером

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости.
Сийярто добавил, что также встретится с Лихачевым и Миллером, чтобы обсудить поставки энергоресурсов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Сийярто выразил надежду на украинское урегулирование
