https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863534900.html
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве - 15.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T11:46+0300
2025-10-15T11:46+0300
2025-10-15T11:46+0300
газ
россия
петер сийярто
алексей лихачев
алексей миллер
москва
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. "Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости. Сийярто добавил, что также встретится с Лихачевым и Миллером, чтобы обсудить поставки энергоресурсов. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20251015/siyyarto--863534735.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_26a4540c46c96dd5643379488e245430.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, петер сийярто, алексей лихачев, алексей миллер, москва, российская энергетическая неделя — 2025
Газ, РОССИЯ, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, МОСКВА, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто сообщил, с кем планирует встретиться в Москве
Сийярто планирует встретиться в Москве с Новаком, Лихачевым и Миллером