Сийярто заявил о приверженности Венгрии проекту "Росатома"
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Будапешт и Москва привержены реализации проекта "Росатома" в стране, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам своей встречи с гендиректором госкорпорации Алексеем Лихачевым. "Мы оба очень настроены на успех венгерского проекта. Венгрии нужна эта АЭС, потому что тогда доля атомной энергии будет увеличена до 70%. Когда речь идет об электроснабжении, для нас это лучший способ обеспечить нашу энергобезопасность", - сказал он журналистам на полях РЭН. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
россия, венгрия, будапешт, москва, петер сийярто, алексей лихачев, росатом, российская энергетическая неделя — 2025
