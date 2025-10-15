https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863540175.html

Сийярто заявил о приверженности Венгрии проекту "Росатома"

2025-10-15T12:53+0300

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Будапешт и Москва привержены реализации проекта "Росатома" в стране, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам своей встречи с гендиректором госкорпорации Алексеем Лихачевым. "Мы оба очень настроены на успех венгерского проекта. Венгрии нужна эта АЭС, потому что тогда доля атомной энергии будет увеличена до 70%. Когда речь идет об электроснабжении, для нас это лучший способ обеспечить нашу энергобезопасность", - сказал он журналистам на полях РЭН. РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

