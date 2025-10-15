Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 15.10.2025
Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
2025-10-15T13:04+0300
2025-10-15T13:04+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
13:04 15.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос
Заголовок открываемого материала