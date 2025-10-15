https://1prime.ru/20251015/siyyarto-863541164.html
Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
2025-10-15T13:04+0300
политика
россия
венгрия
украина
петер сийярто
мид
российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
венгрия
украина
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
