Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы

Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 15.10.2025, ПРАЙМ

Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы

Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

2025-10-15T13:04+0300

2025-10-15T13:04+0300

2025-10-15T13:04+0300

политика

россия

венгрия

украина

петер сийярто

мид

российская энергетическая неделя — 2025

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_62ce322a617dae7ec6aaeb5b5a48fe75.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины - "не трогайте то, что не ваше", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Наша позиция четкая: то, что не ваше, не трогайте", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

венгрия

украина

2025

Новости

россия, венгрия, украина, петер сийярто, мид, российская энергетическая неделя — 2025