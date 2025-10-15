Венгрия изучает возможность сотрудничества с "Новатэком", заявил Сийярто

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-15T13:47+0300
2025-10-15T13:47+0300
энергетика
россия
москва
петер сийярто
новатэк
российская энергетическая неделя — 2025
россия, москва, петер сийярто, новатэк, российская энергетическая неделя — 2025
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Петер Сийярто, Новатэк, Российская энергетическая неделя — 2025
13:47 15.10.2025
 
© flickr.com / allesokФлаг Венгрии
Флаг Венгрии. Архивное фото
© flickr.com / allesok
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Венгрия рассматривает возможность сотрудничества с "Новатэком", но пока рано говорить о возможных итогах, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос РИА Новости.
"У нас есть стабильные поставки трубопроводного газа, так что импорт СПГ сейчас не стоит на повестке дня. Но когда есть коммерческое сотрудничество между венгерскими и российскими компаниями, мы всегда это поддерживаем. Сейчас у нас нет никакого сотрудничества с "Новатэком", но мы это обсуждаем", - сказал он в беседе с агентством на полях РЭН.
По словам Сийярто, на встрече с представителями "Новатэка" в Москве обсуждались сценарии развития этого сотрудничества.
"Я не могу говорить о результатах, но мы начали обсуждать возможности", - добавил он.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Сийярто прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАПетер СийяртоНоватэкРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
