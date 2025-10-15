https://1prime.ru/20251015/slepakov-863515849.html

Слепаков* не смог оспорить штраф в 45 тысяч рублей

Слепаков* не смог оспорить штраф в 45 тысяч рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ

Слепаков* не смог оспорить штраф в 45 тысяч рублей

Признанный иноагентом в РФ артист Семен Слепаков* не смог оспорить штраф 45 тысяч рублей из-за того, что у адвоката были неправильно оформлены документы,... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T03:13+0300

2025-10-15T03:13+0300

2025-10-15T03:21+0300

бизнес

общество

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863515849.jpg?1760487715

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Признанный иноагентом в РФ артист Семен Слепаков* не смог оспорить штраф 45 тысяч рублей из-за того, что у адвоката были неправильно оформлены документы, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Штраф назначил Таганский суд Москвы в апреле, поводом стало отсутствие плашки иноагента в публикациях в его Telegram-канале. Как отмечается в материалах, адвокат попытался оспорить этот штраф, но суд отказался рассматривать жалобу - в ордере не было информации о реквизитах соглашения об оказании юридической помощи. "Таким образом, в данном случае к жалобе, поданной и подписанной адвокатом, ордер, подтверждающий его полномочия на защиту Слепакова* в апелляционной инстанции, не представлен", - решил суд. Он отметил, что в суде первой инстанции адвокат не участвовал, поэтому у него не было полномочий подавать жалобу как у защитника, а также не было доверенности. Помимо этого, Слепакову* назначены еще два штрафа - на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки и на 60 тысяч рублей за отказ вовремя оплатить его. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Признан иноагентом

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва