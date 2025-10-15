https://1prime.ru/20251015/slutskij-863515090.html
Слуцкий призвал создать систему публичной проверки тарифов ЖКХ
2025-10-15T01:22+0300
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ необходимо создать в РФ, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и куда уходят деньги, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ - ред.), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций", - сказал Слуцкий.
Парламентарий привел статистку Росстата, согласно которой в некоторых регионах РФ коммунальные платежи достигают 20% семейного бюджета, а для граждан с низкими доходами - до трети всех расходов.
"ЛДПР убеждена: коммунальные услуги не должны разрушать семейные бюджеты. Партия будет добиваться обоснованных государственных тарифов, прозрачных расчетов и тепла в каждом доме. Россия должна быть страной, где люди перестают платить за чужую жадность и живут в комфортных, безопасных условиях под защитой сильного государства", - заключил он.
