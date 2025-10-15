Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Британия и Канада присоединятся к плану по замороженным активам России - 15.10.2025, ПРАЙМ
Политика
СМИ: Британия и Канада присоединятся к плану по замороженным активам России
2025-10-15T11:59+0300
2025-10-15T11:59+0300
политика
мировая экономика
финансы
рф
украина
канада
сергей лавров
ес
евросовет
euroclear
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Великобритании и Канады присоединятся к плану Евросоюза по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Bloomberg. "Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС использовать часть почти 300 миллиардов долларов замороженных активов центробанка РФ, находящихся в распоряжении стран G7, в качестве попытки усиления финансовой поддержки Украины", - отмечает Bloomberg. Неназванные западные чиновники рассказали агентству, что европейские союзники близки к принятию соглашения о предоставлении кредитов через механизм, который позволит им "избежать необходимости конфисковывать активы". Неназванные западные чиновники добавили агентству, что министры финансов стран G7 обсудят план по мобилизации замороженных активов России на этой неделе, когда Международный валютный фонд проведет свои ежегодные заседания в Вашингтоне. Также страны планируют обсудить дальнейшие совместные санкции между союзниками, которые будут направлены против российского энергетического сектора, компаний, поддерживающих торговлю российской нефтью, и "третьих стран, использующих российские углеводороды". В понедельник глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что лидеры на саммите ЕС 23 октября обсудят финансирование Киева в предстоящие годы, основанное на заблокированных российских активах. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
мировая экономика, финансы, рф, украина, канада, сергей лавров, ес, евросовет, euroclear
Политика, Мировая экономика, Финансы, РФ, УКРАИНА, КАНАДА, Сергей Лавров, ЕС, Евросовет, Euroclear
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Великобритании и Канады присоединятся к плану Евросоюза по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, передает агентство Bloomberg.
"Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС использовать часть почти 300 миллиардов долларов замороженных активов центробанка РФ, находящихся в распоряжении стран G7, в качестве попытки усиления финансовой поддержки Украины", - отмечает Bloomberg.
Неназванные западные чиновники рассказали агентству, что европейские союзники близки к принятию соглашения о предоставлении кредитов через механизм, который позволит им "избежать необходимости конфисковывать активы".
Неназванные западные чиновники добавили агентству, что министры финансов стран G7 обсудят план по мобилизации замороженных активов России на этой неделе, когда Международный валютный фонд проведет свои ежегодные заседания в Вашингтоне. Также страны планируют обсудить дальнейшие совместные санкции между союзниками, которые будут направлены против российского энергетического сектора, компаний, поддерживающих торговлю российской нефтью, и "третьих стран, использующих российские углеводороды".
В понедельник глава Евросовета Антониу Кошта сообщал, что лидеры на саммите ЕС 23 октября обсудят финансирование Киева в предстоящие годы, основанное на заблокированных российских активах.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Набиуллина ответила на вопрос о замороженных российских активах
9 октября, 14:22
 
