СМИ: ЕС утвердит проект по созданию "стены дронов" на границе с Россией

СМИ: ЕС утвердит проект по созданию "стены дронов" на границе с Россией - 15.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС утвердит проект по созданию "стены дронов" на границе с Россией

15.10.2025

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. ЕС намерен утвердить проект по созданию "стены дронов" на восточной границе с РФ до конца текущего года, а полностью ввести ее в эксплуатацию до конца 2027 года, пишет газета Mundo со ссылкой на проект документа, который должен быть представлен в четверг. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников и дипломата ЕС сообщило, что Еврокомиссия в четверг представит "дорожную карту готовности к обороне", куда войдет расширенное предложение о создании "стены дронов" в Европе. По информации агентства, ЕК расширила предложение по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы, предложив "Европейскую инициативу по защите от дронов", которая будет призвана защитить весь континент от БПЛА. Как пишет Mundo со ссылкой на документ, первым шагом, помимо представления предложения, является утверждение Европейским советом программы наблюдения на восточном фланге, которая включает так называемую "стену дронов". "По данным Брюсселя, это должно произойти до конца 2025 года. То, что обозначается как "первоначальные возможности" стены дронов, будет достигнуто к концу 2026 года", - пишет издание. Как отмечается, "полностью готова" к эксплуатация стена дронов должна быть к концу 2027 года. Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.

2025

