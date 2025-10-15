Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа - 15.10.2025
СМИ: Уиткофф планирует покинуть администрацию Трампа
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию лидера США Дональда Трампа для того, чтобы уделять больше внимания своему бизнесу, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на два осведомленных неназванных источника. В конце сентября газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США заявляла, что Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года. "Уиткофф панирует покинуть администрацию (Трампа - ред.) для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке", - пишет издание со ссылкой на оба источника. Издание не уточняет, когда именно спецпосланник может покинуть свой пост. Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию лидера США Дональда Трампа для того, чтобы уделять больше внимания своему бизнесу, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на два осведомленных неназванных источника.
В конце сентября газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США заявляла, что Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года.
"Уиткофф панирует покинуть администрацию (Трампа - ред.) для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после "изнурительного" графика дипломатической работы на Ближнем Востоке", - пишет издание со ссылкой на оба источника.
Издание не уточняет, когда именно спецпосланник может покинуть свой пост.
Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф объяснил связь нового плана Трампа с Украиной
30 сентября, 07:08
 
