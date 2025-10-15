Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года - 15.10.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются до самого низкого уровня с конца декабря 2022 года, следует из данных ICE Futures. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T15:45+0300
2025-10-15T15:45+0300
экономика
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82209/20/822092024_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b9c2eca7fc72230ab43bac8e0a58be2b.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются до самого низкого уровня с конца декабря 2022 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.39 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока опускается на 0,86% относительно предыдущего закрытия - до 2,024 доллара за фунт. А ранее в ходе торгов показатель достигал минимально 2,02 доллара, это самое низкое значение с 28 декабря 2022 года. С начала месяца цена опустилась уже почти на 17%, а с начала года - упала примерно в два с половиной раза.
2025
мировая экономика
Экономика, Мировая экономика
15:45 15.10.2025
 
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года

Мировые цены на апельсиновый сок упали ниже 2,024 доллара за фунт

© РИА Новости . Дмитрий БуянинАпельсины со стикером-памяткой
Апельсины со стикером-памяткой - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Апельсины со стикером-памяткой. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Буянин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются до самого низкого уровня с конца декабря 2022 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.39 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока опускается на 0,86% относительно предыдущего закрытия - до 2,024 доллара за фунт. А ранее в ходе торгов показатель достигал минимально 2,02 доллара, это самое низкое значение с 28 декабря 2022 года.
С начала месяца цена опустилась уже почти на 17%, а с начала года - упала примерно в два с половиной раза.
Бутылки с соком - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Биржевые цены на апельсиновый сок снизились на два процента
10 октября, 16:42
 
Экономика Мировая экономика
 
 
