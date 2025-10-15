https://1prime.ru/20251015/sok--863551023.html
Биржевые цены на апельсиновый сок опустились до минимума с 2022 года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в среду снижаются до самого низкого уровня с конца декабря 2022 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.39 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока опускается на 0,86% относительно предыдущего закрытия - до 2,024 доллара за фунт. А ранее в ходе торгов показатель достигал минимально 2,02 доллара, это самое низкое значение с 28 декабря 2022 года. С начала месяца цена опустилась уже почти на 17%, а с начала года - упала примерно в два с половиной раза.
