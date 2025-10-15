Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею - 15.10.2025
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам сентября было закуплено СПГ на 102,2 миллиона долларов - минимальные с июля этого же года. За месяц поставки снизились на 29%, а в годовом выражении - на 12%. При этом суммарно по итогам первых трех кварталов года снижение импорта корейцами российского газа было не таким сильным - всего 1,2%, до 903,7 миллиона долларов. Таким образом, на фоне снижения поставок Россия в рейтинге основных поставщиков СПГ в Республику Корея опустилась на шестое место с пятого, которое она занимала месяц назад. В итоге в пятёрку основных экспортёров СПГ в страну по итогам сентября вошли Австралия (623,3 миллиона долларов), Малайзия (318,5 миллиона), США (283,4 миллиона), Катар (282,6 миллиона) и Канада (163,4 миллиона долларов).
13:50 15.10.2025
 
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею

© РИА Новости . Владимир Песня
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, по итогам сентября было закуплено СПГ на 102,2 миллиона долларов - минимальные с июля этого же года. За месяц поставки снизились на 29%, а в годовом выражении - на 12%.
При этом суммарно по итогам первых трех кварталов года снижение импорта корейцами российского газа было не таким сильным - всего 1,2%, до 903,7 миллиона долларов.
Таким образом, на фоне снижения поставок Россия в рейтинге основных поставщиков СПГ в Республику Корея опустилась на шестое место с пятого, которое она занимала месяц назад.
В итоге в пятёрку основных экспортёров СПГ в страну по итогам сентября вошли Австралия (623,3 миллиона долларов), Малайзия (318,5 миллиона), США (283,4 миллиона), Катар (282,6 миллиона) и Канада (163,4 миллиона долларов).
В ФСЭГ оценили запуск мощностей по производству СПГ к 2030 году
