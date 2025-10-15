https://1prime.ru/20251015/spg--863544478.html

Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею

Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею - 15.10.2025, ПРАЙМ

Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею

Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T13:50+0300

2025-10-15T13:50+0300

2025-10-15T13:50+0300

энергетика

газ

южная корея

австралия

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_77d65210406193b7105892f2806ab6e5.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам сентября было закуплено СПГ на 102,2 миллиона долларов - минимальные с июля этого же года. За месяц поставки снизились на 29%, а в годовом выражении - на 12%. При этом суммарно по итогам первых трех кварталов года снижение импорта корейцами российского газа было не таким сильным - всего 1,2%, до 903,7 миллиона долларов. Таким образом, на фоне снижения поставок Россия в рейтинге основных поставщиков СПГ в Республику Корея опустилась на шестое место с пятого, которое она занимала месяц назад. В итоге в пятёрку основных экспортёров СПГ в страну по итогам сентября вошли Австралия (623,3 миллиона долларов), Малайзия (318,5 миллиона), США (283,4 миллиона), Катар (282,6 миллиона) и Канада (163,4 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20251015/khamel-863530068.html

южная корея

австралия

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, южная корея, австралия, малайзия