Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею - 15.10.2025, ПРАЙМ
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T13:50+0300
2025-10-15T13:50+0300
2025-10-15T13:50+0300
энергетика
газ
южная корея
австралия
малайзия
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам сентября было закуплено СПГ на 102,2 миллиона долларов - минимальные с июля этого же года. За месяц поставки снизились на 29%, а в годовом выражении - на 12%. При этом суммарно по итогам первых трех кварталов года снижение импорта корейцами российского газа было не таким сильным - всего 1,2%, до 903,7 миллиона долларов. Таким образом, на фоне снижения поставок Россия в рейтинге основных поставщиков СПГ в Республику Корея опустилась на шестое место с пятого, которое она занимала месяц назад. В итоге в пятёрку основных экспортёров СПГ в страну по итогам сентября вошли Австралия (623,3 миллиона долларов), Малайзия (318,5 миллиона), США (283,4 миллиона), Катар (282,6 миллиона) и Канада (163,4 миллиона долларов).
южная корея
австралия
малайзия
газ, южная корея, австралия, малайзия
Энергетика, Газ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, МАЛАЙЗИЯ
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
Россия в сентябре снизила импорт СПГ из Южной Кореи почти на треть
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Импорт Южной Кореей сжиженного природного газа (СПГ) из России в сентябре этого года снизился почти на треть к августу, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, по итогам сентября было закуплено СПГ на 102,2 миллиона долларов - минимальные с июля этого же года. За месяц поставки снизились на 29%, а в годовом выражении - на 12%.
При этом суммарно по итогам первых трех кварталов года снижение импорта корейцами российского газа было не таким сильным - всего 1,2%, до 903,7 миллиона долларов.
Таким образом, на фоне снижения поставок Россия в рейтинге основных поставщиков СПГ в Республику Корея опустилась на шестое место с пятого, которое она занимала месяц назад.
В итоге в пятёрку основных экспортёров СПГ в страну по итогам сентября вошли Австралия
(623,3 миллиона долларов), Малайзия
(318,5 миллиона), США
(283,4 миллиона), Катар
(282,6 миллиона) и Канада
(163,4 миллиона долларов).
