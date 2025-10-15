Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:23 15.10.2025 (обновлено: 12:58 15.10.2025)
 
Эксперт рассказал, как Сравни.Лабс помогает страховым агентам

Сравни.Лабс помогает агентам работать с финансовыми и страховыми продуктами

МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Сравни.Лабс – привлекательный инструмент, помогающий агентам построить свой бизнес по оформлению финансовых и страховых продуктов, рассказал директор по развитию продуктов для малого и среднего бизнеса в финансовом маркетплейсе Сравни Равшан Хадыров.
По его словам, ключевой элемент Сравни.Лабс – агентский кабинет. Это рабочее пространство, которое позволяет агентам комфортно и удобно организовывать свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ.
В личном кабинете агент может:
  • Сравнивать предложения для клиентов;
  • Формировать и направлять заявки в финансовые и страховые компании;
  • Отслеживать статусы заявок в режиме реального времени;
  • Сопровождать сделки на всех этапах и монетизировать свою клиентскую базу.
Для того, чтобы начать работать на платформе Сравни.Лабс, необходимо пройти регистрацию и получить доступ к онлайн-системе.
"Агент должен быть официально зарегистрирован на платформе Сравни.Лабс с подтвержденным аккаунтом. Платформа работает только с агентами, которые предоставляют персональные данные, собранные и согласованные на обработку", – подчеркнул Хадыров.
При оформлении финансовых или страховых продуктов через Сравни.Лабс агент получает комиссию.
Лизинговое направление появилось на Сравни.Лабс относительно недавно – в 2024 году. В рамках этого направления агент может подобрать предложение по лизингу техники или другого оборудования, необходимого для развития бизнеса своего клиента. Для этого предлагаются варианты от лизинговых компаний.
Компания предлагает партнерам привлекать клиентов, которым требуется лизинг или другие финансовые услуги. С помощью агентского кабинета Сравни.Лабс агент сможет подобрать требуемую услугу и перенаправить клиента в подходящие компании для успешного завершения сделки.
Сравни Лабс работает со всем видом трафика, включая тех клиентов, для которых лизинговая компания не смогла подобрать решение, добавил Хадыров.
"Когда компания не может предоставить услугу, она ищет партнеров для помощи клиенту, таким партнером часто выступает Сравни.Лабс, позволяя клиенту получить услугу, а лизинговой компании – комиссионное вознаграждение", – пояснил эксперт.
 
