https://1prime.ru/20251015/ssha--863551172.html

США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая

США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая - 15.10.2025, ПРАЙМ

США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая

США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. | 15.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-15T15:46+0300

2025-10-15T15:46+0300

2025-10-15T15:46+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

австралия

скотт бессент

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg

ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. "Мы будем обсуждать это с нашими европейскими союзниками, с Австралией, Канадой, Индией и азиатскими демократиями. У нас будет совместный всеобъемлющий ответ, потому что бюрократы в Китае не могут управлять цепочками поставок или производственными процессами для всего мира", - сказал Бессент.

https://1prime.ru/20251013/poshliny-863454743.html

китай

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, австралия, скотт бессент, cnbc