США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая - 15.10.2025
США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая
США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая - 15.10.2025, ПРАЙМ
США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая
США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. | 15.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. "Мы будем обсуждать это с нашими европейскими союзниками, с Австралией, Канадой, Индией и азиатскими демократиями. У нас будет совместный всеобъемлющий ответ, потому что бюрократы в Китае не могут управлять цепочками поставок или производственными процессами для всего мира", - сказал Бессент.
мировая экономика, китай, сша, австралия, скотт бессент, cnbc
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, АВСТРАЛИЯ, Скотт Бессент, CNBC
15:46 15.10.2025
 
США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая

США и их союзники готовят совместные меры в ответ на торговые ограничения Китая

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.
"Мы будем обсуждать это с нашими европейскими союзниками, с Австралией, Канадой, Индией и азиатскими демократиями. У нас будет совместный всеобъемлющий ответ, потому что бюрократы в Китае не могут управлять цепочками поставок или производственными процессами для всего мира", - сказал Бессент.
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
Китай ответил на угрозы США ввести новые пошлины
13 октября, 12:07
 
Экономика Мировая экономика КИТАЙ США АВСТРАЛИЯ Скотт Бессент CNBC
 
 
Заголовок открываемого материала