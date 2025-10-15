США готовят ответные меры на торговые ограничения Китая

https://1prime.ru/20251015/ssha--863551172.html
США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. | 15.10.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. США и их союзники готовят совместные меры в ответ на недавние торговые ограничения Китая, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC. "Мы будем обсуждать это с нашими европейскими союзниками, с Австралией, Канадой, Индией и азиатскими демократиями. У нас будет совместный всеобъемлющий ответ, потому что бюрократы в Китае не могут управлять цепочками поставок или производственными процессами для всего мира", - сказал Бессент.
