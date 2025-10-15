https://1prime.ru/20251015/ssha-863568890.html

Цены на товары и услуги в США ускорили рост

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Цены продолжили расти в отчетный период. В нескольких округах наблюдался ускоренный рост издержек на фоне повышения стоимости импортных товаров и услуг - таких как страхование, здравоохранение и технологические решения. Повышенные пошлины способствовали росту издержек во многих округах, но степень их переноса в конечные цены варьировалась", - говорится в документе. Также уточняется, что были и случаи, когда некоторые компании в секторах обрабатывающей промышленности и розничной торговли полностью перекладывали растущие издержки на покупателей. Ряд округов сообщили об ослаблении потребительского спроса из-за "сложных условий вследствие пошлин". В большинстве регионов наблюдался спад производственной активности в секторах сельского хозяйства, энергетики и транспорта, следует из документа. При этом ФРС отмечает, что уровень занятости "в основном оставался стабильным в последние недели, а спрос на рабочую силу был умеренным во всех округах и отраслях". Одновременно с этим в большинстве округов работодатели сообщали о сокращении штата сотрудников, объясняя это ослаблением спроса, повышенной неопределенностью и в некоторых случаях увеличением объема инвестиций в развитие технологий на базе искусственного интеллекта. Что касается заработной платы, то она выросла во всех округах умеренными темпами, как отмечается в документе. При этом "давление на рынок труда усилилось в последние недели из-за значительного роста расходов работодателей на медицинское страхование", как подчеркивает регулятор. "Оценки перспектив экономического роста варьировались по округам и отраслям. В некоторых регионах отмечалось улучшение настроений, и часть респондентов ожидала роста спроса в течение следующих 6-12 месяцев. Однако многие по-прежнему полагали, что высокая неопределенность продолжит сдерживать активность. Один из округов отметил риск для экономического роста в случае продолжительной приостановки работы правительства", - объясняется в документе.

