Цены на товары и услуги в США ускорили рост - 15.10.2025, ПРАЙМ
Цены на товары и услуги в США ускорили рост
Цены на товары и услуги в США ускорили рост - 15.10.2025, ПРАЙМ
Цены на товары и услуги в США ускорили рост
Цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T22:11+0300
2025-10-15T22:12+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Цены продолжили расти в отчетный период. В нескольких округах наблюдался ускоренный рост издержек на фоне повышения стоимости импортных товаров и услуг - таких как страхование, здравоохранение и технологические решения. Повышенные пошлины способствовали росту издержек во многих округах, но степень их переноса в конечные цены варьировалась", - говорится в документе. Также уточняется, что были и случаи, когда некоторые компании в секторах обрабатывающей промышленности и розничной торговли полностью перекладывали растущие издержки на покупателей. Ряд округов сообщили об ослаблении потребительского спроса из-за "сложных условий вследствие пошлин". В большинстве регионов наблюдался спад производственной активности в секторах сельского хозяйства, энергетики и транспорта, следует из документа. При этом ФРС отмечает, что уровень занятости "в основном оставался стабильным в последние недели, а спрос на рабочую силу был умеренным во всех округах и отраслях". Одновременно с этим в большинстве округов работодатели сообщали о сокращении штата сотрудников, объясняя это ослаблением спроса, повышенной неопределенностью и в некоторых случаях увеличением объема инвестиций в развитие технологий на базе искусственного интеллекта. Что касается заработной платы, то она выросла во всех округах умеренными темпами, как отмечается в документе. При этом "давление на рынок труда усилилось в последние недели из-за значительного роста расходов работодателей на медицинское страхование", как подчеркивает регулятор. "Оценки перспектив экономического роста варьировались по округам и отраслям. В некоторых регионах отмечалось улучшение настроений, и часть респондентов ожидала роста спроса в течение следующих 6-12 месяцев. Однако многие по-прежнему полагали, что высокая неопределенность продолжит сдерживать активность. Один из округов отметил риск для экономического роста в случае продолжительной приостановки работы правительства", - объясняется в документе.
сша
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
22:11 15.10.2025 (обновлено: 22:12 15.10.2025)
 
Цены на товары и услуги в США ускорили рост

ФРС США отмечает рост цен на товары и услуги из-за тарифных издержек

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на товары и услуги в США ускорили рост в августе-сентябре, это объясняется в том числе тем, что компании страны стремились переложить издержки, которые они несут из-за американских импортных пошлин, на потребителей, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"Цены продолжили расти в отчетный период. В нескольких округах наблюдался ускоренный рост издержек на фоне повышения стоимости импортных товаров и услуг - таких как страхование, здравоохранение и технологические решения. Повышенные пошлины способствовали росту издержек во многих округах, но степень их переноса в конечные цены варьировалась", - говорится в документе.
Также уточняется, что были и случаи, когда некоторые компании в секторах обрабатывающей промышленности и розничной торговли полностью перекладывали растущие издержки на покупателей. Ряд округов сообщили об ослаблении потребительского спроса из-за "сложных условий вследствие пошлин".
В большинстве регионов наблюдался спад производственной активности в секторах сельского хозяйства, энергетики и транспорта, следует из документа.
При этом ФРС отмечает, что уровень занятости "в основном оставался стабильным в последние недели, а спрос на рабочую силу был умеренным во всех округах и отраслях". Одновременно с этим в большинстве округов работодатели сообщали о сокращении штата сотрудников, объясняя это ослаблением спроса, повышенной неопределенностью и в некоторых случаях увеличением объема инвестиций в развитие технологий на базе искусственного интеллекта.
Что касается заработной платы, то она выросла во всех округах умеренными темпами, как отмечается в документе. При этом "давление на рынок труда усилилось в последние недели из-за значительного роста расходов работодателей на медицинское страхование", как подчеркивает регулятор.
"Оценки перспектив экономического роста варьировались по округам и отраслям. В некоторых регионах отмечалось улучшение настроений, и часть респондентов ожидала роста спроса в течение следующих 6-12 месяцев. Однако многие по-прежнему полагали, что высокая неопределенность продолжит сдерживать активность. Один из округов отметил риск для экономического роста в случае продолжительной приостановки работы правительства", - объясняется в документе.
Мировая экономикаСША
 
 
