https://1prime.ru/20251015/ssha-863571485.html

С Китаем идет торговая война, заявил Трамп

2025-10-15T23:57+0300

мировая экономика

россия

китай

сша

вашингтон

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем идет торговая война. "Мы ведем одну сейчас", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны. В посольстве КНР в Вашингтоне РИА Новости ранее сообщили, что Китай готов и к переговорам, и к торговой войне с США.

2025

Новости

