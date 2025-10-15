https://1prime.ru/20251015/ssha-863571485.html
С Китаем идет торговая война, заявил Трамп
С Китаем идет торговая война, заявил Трамп - 15.10.2025, ПРАЙМ
С Китаем идет торговая война, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем идет торговая война. | 15.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-15T23:57+0300
2025-10-15T23:57+0300
2025-10-15T23:57+0300
мировая экономика
россия
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем идет торговая война. "Мы ведем одну сейчас", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны. В посольстве КНР в Вашингтоне РИА Новости ранее сообщили, что Китай готов и к переговорам, и к торговой войне с США.
https://1prime.ru/20251014/put-863481238.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, сша, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
С Китаем идет торговая война, заявил Трамп
Трамп: США ведут торговую войну с Китаем