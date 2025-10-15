https://1prime.ru/20251015/sud--863522057.html

Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" на 3,9 миллиарда рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в частности, выступает бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Пластский городской суд Челябинской области. Среди ответчиков заявлен и экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Помимо Струкова, в карточке гражданского дела указаны еще три ответчика – Алексей Колбасин, Владислав Потапов, Юрий Шувалов. На сайте следственного управления СК РФ по Челябинской области указывается, что руководителем управления является Алексей Колбасин, а Юрий Шувалов – замруководителя Уральского управления Ростехнадзора. В правоохранительных органах региона поясняли РИА Новости, что речь идет об иске о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Предварительное заседание было назначено на 15 октября. "Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение было вынесено накануне в закрытом режиме.

