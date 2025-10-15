Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" на 3,9 миллиарда рублей - 15.10.2025
Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" на 3,9 миллиарда рублей
Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" на 3,9 миллиарда рублей - 15.10.2025, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" на 3,9 миллиарда рублей
Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в... | 15.10.2025, ПРАЙМ
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в частности, выступает бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Пластский городской суд Челябинской области. Среди ответчиков заявлен и экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Помимо Струкова, в карточке гражданского дела указаны еще три ответчика – Алексей Колбасин, Владислав Потапов, Юрий Шувалов. На сайте следственного управления СК РФ по Челябинской области указывается, что руководителем управления является Алексей Колбасин, а Юрий Шувалов – замруководителя Уральского управления Ростехнадзора. В правоохранительных органах региона поясняли РИА Новости, что речь идет об иске о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Предварительное заседание было назначено на 15 октября. "Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение было вынесено накануне в закрытом режиме.
09:01 15.10.2025
 
Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" на 3,9 миллиарда рублей

Суд удовлетворил иск к экс-владельцу "Южуралзолота" Струкову за ущерб природе

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
Суд, правосудие. Архивное фото
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – ПРАЙМ. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании ущерба природе на 3,9 миллиарда рублей, ответчиком которого, в частности, выступает бывший владелец "Южуралзолота" (ЮГК) Константин Струков, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Пластский городской суд Челябинской области. Среди ответчиков заявлен и экс-владелец "Управляющей компании ЮГК" Константин Струков. Помимо Струкова, в карточке гражданского дела указаны еще три ответчика – Алексей Колбасин, Владислав Потапов, Юрий Шувалов.
На сайте следственного управления СК РФ по Челябинской области указывается, что руководителем управления является Алексей Колбасин, а Юрий Шувалов – замруководителя Уральского управления Ростехнадзора. В правоохранительных органах региона поясняли РИА Новости, что речь идет об иске о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 миллиарда рублей.
Предварительное заседание было назначено на 15 октября.
"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что решение было вынесено накануне в закрытом режиме.
Заголовок открываемого материала