Суд Петербурга признал банкротом "Таврический банк"

Суд Петербурга признал банкротом "Таврический банк"

2025-10-15T16:23+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом "Таврического банка", у которого была отозвана лицензия, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст решения арбитражного суда. ЦБ РФ в начале сентября 2025 года сообщал об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе. Согласно реестру обязательств "Таврического банка" перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов составляет 56,5 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить порядка 57 тысяч вкладчиков, из них 234 - юридические лица. Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов. Размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей, включая начисленные по вкладам проценты. Вкладчики, у которых в "Таврическом банке" хранилось больше указанной суммы, должны подать требование кредитора.

